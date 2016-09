Co je to elektronické předplatné? Objednaný časopis můžete číst ve svém mobilu, tabletu anebo počítači, a to i offline. Součástí elektronickeho předplatného není tištěná podoba časopisu.

Časopis po zaplacení zůstává ve vaší elektronické knihovně a můžete si jej kdykoli znovu přečíst.

Více informací naleznete v Často kladených dotazech.

Aplikace pro e-předplatné jsou dostupné pro tyto zařízení:

iPad/iPhone/iPod

Android

Mac a PC

Windows Phone (od verze 8)